Francesca Fialdini | Da noi… a ruota libera | “L’imbarazzo è altissimo”

Leggi su lanostratv

(Di domenica 26 aprile 2020) Da noi aammette con un ospite: “Imbarazzo altissimo” Puntata ricca di ospiti quella di Da noi… adi oggi, domenica 26 aprile 2020:ha infatti aperto la trasmissione intervistando, in collegamento, Rita Pavone, la quale ha poi ceduto il posto al giornalista Andrea Vianello, presente in studio. E proprio presentando il collegaha ammesso: “L’imbarazzo è altissimo in questo momento”. Si, perchè io e te abbiamo lavorato insieme. La “capa”, però, eri tu. Io lavoravo dietro le quinte, formalmente ero io il capo, ma in realtà “capa” lo eri tu, perchè facevi sempre di testa tua ha quindi spiegato Vianello, riferendosi all’edizione de La vita in diretta condotta daqualche anno fa, per la ...