Ferrara | Addio Koulibaly? Lui fitta casa mia | non mi è arrivata nessuna disdetta

Nel corso di una diretta su Facebook con la trasmissione "Il bello del calcio" Ciro Ferrara si è soffermato su Kalidou Koulibaly, svelando anche un particolare retroscena: "Lui fitta casa mia, per ora non ho ricevuto nessun tipo ...

Spalmania, tre mesi e una salvezza da conquistare prima dell'addio: Petagna scalda i motori per Napoli

Certo, in prestito. Certo, di proprietà di un altro club. Ma anche uomo chiave per la complicatissima salvezza della squadra di Ferrara, che passerà inevitabilmente per i suoi gol. Fermo restando che ...

