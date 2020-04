Dichiarazione precompilata: dal 5 maggio online (Di domenica 26 aprile 2020) Dal 5 maggio saranno on line il 730 e il modello Redditi ma già da domani l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul web le istruzioni per i contribuenti per la Dichiarazione precompilata. L’anno scorso sono stati oltre 3,3 milioni i cittadini che hanno scelto di sfruttare la possibilità di mandare i dati al fisco via internet, evitando di portare i documenti al caf o al commercialista. Quest’anno l’amministrazione prevede una ulteriore crescita. È anche possibile che le restrizioni di movimento dovute al coronavirus, destinate in parte a rimanere in vigore anche nelle prossime settimane, spingano altri cittadini a utilizzare la trasmissione on line. Spiega oggi Il Messaggero: Dal primo lunedì di maggio sul sito dell’Agenzia delle Entrate – a cui si può accedere con il pin di Fiscoonline o ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 26 aprile 2020) Dal 5saranno on line il 730 e il modello Redditi ma già da domani l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul web le istruzioni per i contribuenti per la. L’anno scorso sono stati oltre 3,3 milioni i cittadini che hanno scelto di sfruttare la possibilità di mandare i dati al fisco via internet, evitando di portare i documenti al caf o al commercialista. Quest’anno l’amministrazione prevede una ulteriore crescita. È anche possibile che le restrizioni di movimento dovute al coronavirus, destinate in parte a rimanere in vigore anche nelle prossime settimane, spingano altri cittadini a utilizzare la trasmissione on line. Spiega oggi Il Messaggero: Dal primo lunedì disul sito dell’Agenzia delle Entrate – a cui si può accedere con il pin di Fiscoo ...

