Coronavirus | scuole riaprono a settembre ma a targhe alterne | in classe mascherine e

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Le scuole riapriranno a settembre, dal 4 maggio più spostamenti ma non sarà un 'liberi tutti''… - SkySport : #Conte anticipa la fase 2 del #coronavirus: 'Dal 4 maggio più spostamenti, scuole a settembre' - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli su La7: “Riapertura scuole non è priorità, decisione di Macron è demagogica. Test rapidi? Vanno… - AntonioBlink_Bw : RT @SkySport: #Conte anticipa la fase 2 del #coronavirus: 'Dal 4 maggio più spostamenti, scuole a settembre' - leggoit : Coronavirus Fase 2, la ministra Bonetti: «Sì a riapertura di scuole infanzia e centri estivi, più congedi parentali… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuole

Il Messaggero

Dalla docente di lingue all’insegnante di yoga fino all’educatrice cinofila: ecco la loro ricetta per la ripartenza ...Mentre sono ripresi i lavori per la messa in sicurezza alla “Galilei” di via Pisacane e a breve inizieranno quelli di recupero nella sede della primaria di via Monterosa ...