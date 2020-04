Coronavirus in Lombardia, tornano a crescere i contagi. Milano preoccupa (Di domenica 26 aprile 2020) Giorgia Baroncini Dopo il calo di ieri, i numeri risalgono nella regione più colpita. Frenano però i decessi: più 56 nelle ultime 24 ore, un terzo rispetto a ieri Dopo il calo di ieri, i dati nella regione più colpita dal virus cinese tornano a salire. Dall'inizio della diffusione del Coronavirus in Lombardia sono stati registrati 72.889 casi, con 920 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 713. Il trend resta comunque sotto le mille unità, ma i circa 200 contagi in più rispetto a ieri pesano molto. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in regione sono stati 10.857, meno di ieri (12.642) e di venerdì (11.583). Continua però a calare la pressione sugli ospedali: i ricoverati sono ad oggi 8.481 (8 in meno rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 709 pazienti ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - ultime notizie – Tornano a crescere gli attualmente positivi in Italia - +256 nelle ultime 24 ore. In Lombardia oltre 50 decessi. Conte : «A settembre si torna a scuola». Con la Fase 2 più spostamenti

Coronavirus - in Lombardia in calo le vittime (56 in 24 ore) e ricoveri. Male Milano e provincia con +463 nuovi casi – Il bollettino

Coronavirus - Lombardia : aumentano di nuovo i contagi - calano le morti (Di domenica 26 aprile 2020) Giorgia Baroncini Dopo il calo di ieri, i numeri risalgono nella regione più colpita. Frenano però i decessi: più 56 nelle ultime 24 ore, un terzo rispetto a ieri Dopo il calo di ieri, i dati nella regione più colpita dal virus cinesea salire. Dall'inizio della diffusione delinsono stati registrati 72.889 casi, con 920 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 713. Il trend resta comunque sotto le mille unità, ma i circa 200in più rispetto a ieri pesano molto. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in regione sono stati 10.857, meno di ieri (12.642) e di venerdì (11.583). Continua però a calare la pressione sugli ospedali: i ricoverati sono ad oggi 8.481 (8 in meno rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 709 pazienti ...

fattoquotidiano : Coronavirus, quasi 200mila aziende riaperte in deroga durante il lockdown: il 55,8% nelle regioni più colpite. Prim… - RaiNews : #Coronavirus, calano i contagi nella Regione #Lombardia: +713 casi e 163 morti. Diminuiscono i ricoveri. Migliorano… - Avvenire_Nei : #pretipersempre. I tanti sacerdoti uccisi dal #Coronavirus - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Coronavirus, in Lombardia torna a salire il numero dei nuovi contagiati, a Milano la lista più lunga - IAIA313 : RT @Area51cinqueuno: Coronavirus, la sindaca di Lodi fa festa in ufficio con amici e parenti, nonostante i divieti Il selfie risale ad alcu… -