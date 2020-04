Conte annuncia: le scuole rimarranno chiuse. Se ne riparlerà a settembre (Di domenica 26 aprile 2020) Il premier Giuseppe Conte ha annunciato che per il momento le scuole rimarranno chiuse. La riapertura delle scuole sarà a settembre. Lo ha detto in un’intervista a La Repubblica. “La scuola riaprirà a settembre, ma tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico prefigurano rischi molto elevati di contagio. E’ in gioco la salute dei nostri figli, senza trascurare che l’età media del personale docente è tra le più alte d’Europa. La didattica a distanza, mediamente, sta funzionando bene”. Il Dpcm del 4 maggio farà ripartire una parte dell’industria e delle imprese (dalla manifattura alle costruzioni) del Paese e, ha garantito il premier, sarà speso il massimo impegno contro la burocrazia per facilitare l’arrivo degli aiuti finanziari alle aziende. Dall’altro lato ... Leggi su laprimapagina Conte annuncia : «Dal 4 maggio più spostamenti ma non sarà un “libera tutti”»

