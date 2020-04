Conte annuncia fine lockdown, dal 4 maggio l’Italia riparte così (Di domenica 26 aprile 2020) In attesa di una presentazione ufficiale e definitiva che avverrà 'a inizio prossima settimana' poco prima del varo 'decreto Aprile' dei primi di maggio con la maxi manovra economica da oltre 55 miliardi chiamata a finanziarla, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con una intervista al da oggi neo direttore di Repubblica Maurizio Molinari ha reso noti i Contenuti principali della 'fine parziale e condizionata' a partire da lunedì 4 maggio del lockdown nazionale, da lui disposto disposto per ragioni di salute pubblica lo scorso 10 marzo per arginare l'esplosione del tragico contagio da Coronavius in Italia. Ecco in sintesi gli annunci del premier-RITORNO AL LAVORO GRAN PARTE IMPRESE SOTTO CONDIZIONI RIGOROSE 'Nel rispetto di condizioni rigorose potranno riaprire già la settimana prossima, passand dal vaglio dei prefetti e con autocertificazione, ... Leggi su ilfogliettone Conte annuncia : le scuole rimarranno chiuse. Se ne riparlerà a settembre

