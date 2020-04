Ciclismo | Davide Cassani | “Faremo allenamenti rispettando una distanza di 20 o 30 metri”

Leggi su oasport

(Di domenica 26 aprile 2020) Questa sera alle ore 20.20 il Premier Giuseppe Conte annuncerà la tanto agognata Fase 2. Un momento atteso da tutti gli italiani, costretti alla quarantena per via dell’emergenza sanitaria in corso. La pandemia ha avuto effetti molto negativi anche nel mondo dello sport, come è noto, tra cancellazioni e rinvii. La speranza è che quindi dal 4 maggio si possa riassaporare un po’ di normalità. E’ quanto si aspetta il CT della Nazionale di, in attesa di sapere se verrà dato il consenso per gliindividuali: “E’ un passo che mi trova completamente d’accordo. La situazione sembra in miglioramento, gli ospedali sono meno saturi. Noi ciclisti saremo responsabili: siamo stati tra i primi a fermarci e alla ripresa seguiremo le regole, d’altronde siamo abituati ad allenarci da soli. ...