Vietri sul Mare l'associazione Ristoratori dice no alla vendita a domicilio (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Nessuna apertura nè vendita a domicilio. L'associazione Ristoratori Città di Vietri sul Mare ha deciso all'unanimità di utilizzare l'opportunità concessa dalla Regione a partire dal 27 aprile. La decisione è stata presa dopo aver discusso in videoconferenza con tutti gli associati. L'analisi di tutte le prescrizioni, gli accorgimenti da mettere in campo, gli obblighi previsti dalla recente ordinanza Regionale sono apparsi per diversi motivi, improponibili e inapplicabili. "Nel rispetto delle nostre tipicità – scrivono i Ristoratori- ci sembra impossibile poter riaprire pizzerie, ristoranti e gastronomie, bar e i pub, pasticcerie, ecc., con la sola modalità di prenotazione telefonica. Inoltre dal punto di vista formale e normativo di fatto ...

Vietri sul Mare - libri gratis per la “quarantena d’autore”

Vietri sul Mare. Edicola si rifiuta di vendere Libero dopo le frasi pronunciate da Feltri

Le parole pronunciate negli scorsi giorni da Feltri, il direttore del quotidiano Libero, hanno indignato gran parte d'Italia. Precisamente, la frase che ha offeso milioni di persone è stata Credo che ...

24-04 - A3: agg.to chiusure Cava de' Tirreni

Si precisa che, per i soli veicoli leggeri, sarà disponibile anche l'entrata di Vietri sul mare mentre l'ingresso della stazione di Cava De' Tirreni sarà disponibile anche per i mezzi pesanti.

