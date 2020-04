Uomini e Donne, fan preoccupato. Cecchi Paone: “Reality a rischio” (Di sabato 25 aprile 2020) Uomini e Donne, Alessandro Cecchi Paone rivela: “Dovrebbero saltare tutti i reality show” Questa settimana è tornato l’amato programma di Canale 5 Uomini e Donne: dopo un salutare versamento di ascolti per un pomeriggio di Mediaset messo male, Maria De Filippi non è riuscita a sfondare come suo solito, arrivando anche a toccare le inesplorate profondità dell’11% di share. Sulla sua rubrica La posta di Alessandro Cecchi Paone, su Nuovo Tv, l’opinionista e conduttore ha spiegato a un fan pche a causa del coronavirus molti reality show sono a rischio e che la televisione dovrà subito un totale rinnovamento: “Con l’obbligo del distanziamento sociale dovrebbero saltare per un po’ di tempo, o per sempre, tutti i reality show”. Uomini e Donne, fan preoccupato scrive a Cecchi Paone: “Non è la ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne - lutto in trasmissione : il dolore per un cavaliere è enorme

