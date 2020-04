Ripresa campionati | idee chiare in Spagna | Chi non vorrà giocare sarà

MarcoBellinazzo : Molti padroni del vapore calcistico hanno perso il contatto con il 'sentimento popolare'. Troppi morti, troppa soff… - Sal16448498 : No, Non hanno le idee chiare. Ripresa campionati, idee chiare in Spagna: 'Chi non vorrà giocare sa… - cn1926it : L’avv. #Cataliotti: “Se i campionati non finiranno, avremo disagi e ripercussioni. Scettico sul calciomercato” - 100x100Napoli : I dieci punti previsti dal #protocollo per la ripresa dei campionati - Fantacalciok : Coronavirus, ripresa campionati: le perplessità dell’infettivologo Bassetti -

