Milan, Ancelotti: «Vincere campionato una gioia, Champions uno shock» (Di sabato 25 aprile 2020) Le dichiarazioni di Ancelotti, ex tecnico del Milan, sulle differenze fra la vittoria di un campionato e di una Champions League Carlo Ancelotti è intervenuto sui canali social del Milan insieme al suo ex giocatore Ricardo Kakà. Ecco le parole del tecnico dell’Everton con un glorioso passato sulla panchina rossonera. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI Ancelotti «La vittoria del campionato è stata una gioia importante ma che cresce piano, ti fai già l’idea di poterlo Vincere mentre la Champions è uno shock perché fino all’ultimo secondo non puoi sapere se la vinci o no». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Roma - Under sul mercato : il Milan offre soldi - il Napoli uno scambio. Piace ad Ancelotti e Monchi

Crespo da Buenos Aires : Lautaro - Dybala e il Milan di Ancelotti

Napoli - senti Carlo Ancelotti : “Nemmeno in Italia ho avuto un’accoglienza come all’Everton. Forse al Milan” (Di sabato 25 aprile 2020) Le dichiarazioni di, ex tecnico del, sulle differenze fra la vittoria di une di unaLeague Carloè intervenuto sui canali social delinsieme al suo ex giocatore Ricardo Kakà. Ecco le parole del tecnico dell’Everton con un glorioso passato sulla panchina rossonera. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI«La vittoria delè stata unaimportante ma che cresce piano, ti fai già l’idea di poterlomentre laè unoperché fino all’ultimo secondo non puoi sapere se la vinci o no». Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ANCELOTTI DAY #SkySportYou ? JUVE-MILAN 2-3 d.c.r. Risultato finale ? ?#Trezeguet ?#Serginho ?#Birindelli ?… - ferrante_pie : RT @cmdotcom: #Kakà: ‘#Milan, è stato amore a prima vista'. #Ancelotti: 'Non lo conoscevo, quando è arrivato in Italia...' - sportface2016 : #Kakà e il suo passato al #Milan - sportli26181512 : Ancelotti: 'Da giocatore hai meno responsabilità, da allenatore è più appagante la vittoria': Intervenuto ai canali… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Kakà: ‘#Milan, è stato amore a prima vista'. #Ancelotti: 'Non lo conoscevo, quando è arrivato in Italia...' -