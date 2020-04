La Scuola è il fiore della Libertà. Servono risorse per riaprire presto e in sicurezza (Di sabato 25 aprile 2020) La Scuola che noi abbiamo è figlia del 25 Aprile, della Liberazione, della Libertà, della Costituzione. Articoli 33 e 34, aperta e libera, come libero ne è l’insegnamento.È la Libertà quella che si costruisce sui libri, faticosamente, tenacemente, potentemente e artigianalmente nelle classi, virtuali e reali. È la Libertà quella che vogliamo costruire soprattutto in chi è indietro, per destino e anche per cattiva scelta. Liberi dall’ignoranza, liberi dal bisogno, liberi dalla malattia, liberi dalle oppressioni di vario genere, tutte cose che camminano insieme. È la Libertà più vera e matura quella che deriva dalla conoscenza e dalla virtù. Per costruire persone e non marionette.“Per questo abbiam sparato, ci siamo fatti impiccare, siamo andati al macello col cuore che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 aprile 2020) Lache noi abbiamo è figlia del 25 Aprile,Liberazione,Libertà,Costituzione. Articoli 33 e 34, aperta e libera, come libero ne è l’insegnamento.È la Libertà quella che si costruisce sui libri, faticosamente, tenacemente, potentemente e artigianalmente nelle classi, virtuali e reali. È la Libertà quella che vogliamo costruire soprattutto in chi è indietro, per destino e anche per cattiva scelta. Liberi dall’ignoranza, liberi dal bisogno, liberi dalla malattia, liberi dalle oppressioni di vario genere, tutte cose che camminano insieme. È la Libertà più vera e matura quella che deriva dalla conoscenza e dalla virtù. Per costruire persone e non marionette.“Per questo abbiam sparato, ci siamo fatti impiccare, siamo andati al macello col cuore che ...

La Scuola che noi abbiamo è figlia del 25 Aprile, della Liberazione, della Libertà, della Costituzione. Articoli 33 e 34, aperta e libera, come libero ne è l’insegnamento. È la Libertà quella che si ...

Giornalino scolastico da Quarantena

Il progetto del giornalino della 3E della scuola medie Wojtyla di Cervarese Santa Croce è nato come una sfida ... affinché anche dal male e dal forzato isolamento possa nascere un fiore prezioso: la ...

