Domenica In ospiti 26 aprile 2020 | Iginio Massari torna da Mara

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 25 aprile 2020) Era iniziato malissimo il rapporto di amicizia traVenier e! La conduttrice aveva infatti regalato una delle sue famose gaffe, dicendo ci non conoscere quello che è forse oggi uno dei più grandi maestri pasticceri in Italia! Ed è così chescorsa aIN, il maestro è stato ospite e ha anche regalato una favolosa ricetta apprezzatissima dal pubblico di Rai 1 ( qui la ricetta della crostata). E visto che si è trovato benissimo daVenier, lo rivedremo anche nella puntata diIn del 26, rigorosamente in collegamento! Ma scopriamo nel dettaglio tutti i nomi degliche ci terranno compagnia insieme aVenier questaIN ANTICIPAZIONI: TUTTI GLIDEL 26Come detto in precedenza, tra glidiIn del 26, ci ...