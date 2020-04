Coronavirus, Zingaretti: “Possibile accordo sul Mes, ‘no’ delle opposizioni è inspiegabile. In Europa non siamo più soli” (Di sabato 25 aprile 2020) Sul Mes è “possibile un accordo“. Così il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti riapre il tema ai microfoni di RaiNews24. “Se ci sono risorse europee, 37 miliardi per i nostri ospedali e non hanno condizioni, sarebbe sbagliato far finta di niente o dire no. Potremo contare anche su queste risorse”. E affonda: “Sbaglia chi ancora insiste per motivi ideologici, come le forze di opposizione, che fanno ancora prevalere un no“. Un rifiuto che Zingaretti definisce “inspiegabile“, aggiungendo: “Se non ci sono condizionalità e si rispetta la sovranità italiana mi sembra una scelta logica“. Nel corso della stessa intervista il leader democratico ha parlato anche del rapporto del nostro Paese con l’Europa: “In questi giorni si e determinata grande verità: ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Zingaretti - ‘Ue ha compreso importanza proposta governo Conte’

