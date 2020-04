Coronavirus | il Piemonte | gli esami non fatti e la piroetta del presidente che voleva

(Di sabato 25 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttaNello stesso giorno in cui ilsupera l’Emilia Romagna nella drammatica conta dei casi di, registra altri 604 contagiati avvicinandosi ai 713 della Lombardia e 68 nuove vittime, ildella Regione Alberto Cirio si guarda indietro con serenità:« Il percorso che stiamo completando è corretto». E sembra un marziano atterrato per caso sulla poltrona che occupa. Perché per lunghe settimane ilè stata una delle regioni del Nord a fare meno tamponi, limitandoli a chi denunciava sintomi molto gravi, e soltanto da poche ore ha deciso di cambiare rotta seguendo l’esempio virtuoso del Veneto. E strappando un amaro commento aldell’ordine dei medici, Guido Giustella: «Finalmente iniziamo un lavoro che andava fatto due mesi ...

StampaTorino : Coronavirus, i medici in Piemonte: “Non siamo pronti alla fase 2, il rischio è un picco peggiore” - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,5% Region… - SkyTG24 : Coronavirus Piemonte: 499 nuovi casi, 4.060 guariti e 2.803 decessi - bmbromley : Piemonte, da oggi l'antimalarico contro il coronavirus si trova gratis in 1500 farmacie - ToninoPiesco : RT @TgLa7: #Piemonte, seconda Regione più colpita dopo la #Lombardia #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Piemonte

Sono iniziate in Piemonte, le operazioni di sanificazione delle case di riposo colpite dall’emergenza coronavirus da parte dell’Esercito, che ha effettuato i primi interventi a Casal Cermelli e ...Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.473 in Lombardia, 12.347 in Emilia-Romagna, 15.502 in Piemonte, 9.432 in Veneto, 6.146 in Toscana, 3.433 in Liguria, 3.272 nelle Marche, 4.561 nel ...