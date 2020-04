Coronavirus | 415 morti e 2 357 casi in più | per la prima volta calano anche gli isolati a

(Di sabato 25 aprile 2020) In Italia altre 415 persone sono morte per conseguenze derivate dal. Ieri il dato era di 420. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile...

Per la prima volta il numero di persone in isolamento domiciliare per coronavirus porta il segno meno rispetto alle 24 ore precedenti ... il numero di guariti è indicato in 63.120 (+2.622 su ieri), ...L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile segna ancora un calo nel numero dei pazienti attualmente positivi al Coronavirus. Oggi, infatti, diminuiscono di -680 unità e sono in totale 105.847 ...