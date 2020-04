Captain Tom Moore | 99 anni | conquista il N 1 in classifica con un singolo benefico

(Di sabato 25 aprile 2020) Ha cantato la cover dell’inno del Liverpool «You’ll never walk alone», insieme a Michael Ball e al coro NHS Voices of Care, Captain Tom Moore, veterano dell’esercito l’ha fatto per raccogliere fondi da destinare al sistema sanitario britannico, in ginocchio a causa dell’emergenza covid-19. Il singolo si è subito posizionato al primo posto nella classifica Official Big Top 40 chart inglese, scalzando Weeknd. Ha venduto già 82 mila copie posizionandosi tra quelli venduti più velocemente nel 2020. https://www.youtube.com/watch?v=LcouA_oWsnU

Captain Tom, a 100 anni numero uno nella Hit Parade

Quale miglior ovazione per un ex militare famosissimo in Inghilterra come ‘Captain’ Tom Moore se non con ‘You’ll never walk alone’? L’ultima iniziativa partita dal Liverpool, che ha coinvolto ...Il capitano Tom Moore, 100 anni giovedì prossimo, balzato agli onori della cronaca la settimana scorsa con la sua 'maratona' nel ...