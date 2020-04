Calcio, i medici di 17 club di Serie A scrivono alla FIGC: “Dubbi sul protocollo, così non si torna a giocare” (Di sabato 25 aprile 2020) Continua a far discutere il tentativo di completare la stagione in corso da parte della Serie A di Calcio maschile, ferma ormai da un mese e mezzo a causa dell’emergenza Coronavirus ed intenzionata comunque a ripartire il prima possibile per terminare il campionato regolarmente. Secondo La Repubblica però, i medici di 17 club (su 20) di Serie A avrebbero scritto una lettera composta da una ventina di pagine ed indirizzata alla FIGC per manifestare i dubbi relativi al protocollo sanitario studiato per tornare a giocare in sicurezza. Protagoniste dell’iniziativa sarebbero tutte le squadre del massimo campionato ad eccezione di Juventus, Lazio e Genoa. Gli staff medici si lamenterebbero principalmente di un’eventuale positività di un calciatore durante il periodo di allenamenti e le conseguenti contromisure da mettere in atto nei confronti degli altri membri ... Leggi su oasport Calcio francese in controtendenza : l’11 maggio si parte con i test medici (e i tamponi)

I dubbi del calcio francese (giocatori - medici - presidenti) : «Che senso ha riprendere il campionato?»

Ripresa La Liga : due protocolli medici per il calcio spagnolo (Di sabato 25 aprile 2020) Continua a far discutere il tentativo di completare la stagione in corso da parte dellaA dimaschile, ferma ormai da un mese e mezzo a causa dell’emergenza Coronavirus ed intenzionata comunque a ripartire il prima possibile per terminare il campionato regolarmente. Secondo La Repubblica però, idi 17(su 20) diA avrebbero scritto una lettera composta da una ventina di pagine ed indirizzataper manifestare i dubbi relativi alsanitario studiato per tornare a giocare in sicurezza. Protagoniste dell’iniziativa sarebbero tutte le squadre del massimo campionato ad eccezione di Juventus, Lazio e Genoa. Gli staffsi lamenterebbero principalmente di un’eventuale positività di un calciatore durante il periodo di allenamenti e le conseguenti contromisure da mettere in atto nei confronti degli altri membri ...

Corriere : Serie A, 17 medici su 20 hanno dubbi sul protocollo per ripartire - repubblica : I medici sportivi di 17 club di Serie A scrivono alla Figc: 'Così non si torna in campo' [di FULVIO BIANCHI] [aggio… - Corriere : Serie A, 17 medici su 20 hanno dubbi sul protocollo per ripartire - forzaroma : Lettera dei #medici di #SerieATIM, la #Figc chiarisce: “Abbiamo già risposto a quelle segnalazioni” - OA_Sport : Calcio, i medici di 17 club di Serie A scrivono alla FIGC: “Dubbi sul protocollo, così non si torna a giocare” -