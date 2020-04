Ambivalenze del cordoglio

(Di domenica 26 aprile 2020) Forse l’aspetto più disumano di questo esperimento di socialità sospesa cui siamo costretti, ancora più crudele dell’immaginario distopico ventilato da quei filosofi che paventano la nostra riduzione a nuda vita, è la negazione dei rituali deputati ad accompagnare il. In una ottica antropologica, la vita umana non è mai «nuda vita» finché è sorretta da quei riti che fanno parte dei suoi portati culturali; neppure la privazione radicale dei diritti di cittadinanza basta, in realtà, a renderla tale. Ma … Continua L'articolodelproviene da il manifesto.

Non è forse vero, come sostengono teorie sociologiche ormai sprofondate nel tempo, che tentiamo di negare e di nascondere il fenomeno della morte, disfacendoci quasi con vergogna delle pratiche ...E’ per questo che sono dell’idea, avendo la fortuna di occuparmi di comprendere, accompagnare e sviluppare le Persone, che ora non abbia senso chiedere alle Persone di scegliere cosa fare della loro ...