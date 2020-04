Al via dal 4 maggio i primi test sierologici su un campione di 150 mila persone. Arcuri: “Pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno per la Fase 2” (Di sabato 25 aprile 2020) “Oggi è la Festa della Liberazione ma non ci siamo liberati dal virus. Non siamo ancora arrivati al 25 Aprile in questa guerra con questo nemico, non abbiamo ancora riconquistato le nostre libertà. Il nostro avversario è indebolito ma non sconfitto non dobbiamo permettergli di riconquistare la forza che aveva tempo fa. La vittoria definitiva non ci verrà segnata da nessun decreto, dipenderà solo da noi e dai nostri comportamenti, soprattutto nei prossimi giorni”. E’ quanto ha detto il Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, in conferenza stampa, sottolineando come dal 4 maggio, la data in cui probabilmente inizierà la Fase 2, sarà necessario continuare a seguire comportamenti “di spirito di sacrificio e senso di appartenenza alla comunità nazionale soprattutto ora che ... Leggi su lanotiziagiornale Guendalina Canessa - via tutto : restano solo i tacchi a spillo. E i fan vanno fuori controllo

