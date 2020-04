Tom Hanks contro i bulli di Corona : “Vuoi scrivermi ancora ? fallo!” (Di venerdì 24 aprile 2020) Tom Hanks irrompe contro i bulli del piccolo Corona! A difendere il bambino adesso non ci saranno solo i genitori, ma anche lui. Gli ultimi mesi per Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono stati davvero molto intensi, soprattutto dopo aver contratto il Coronavirus, per il quale erano stati ricoverati nel Queensland. L’attore sarebbe … L'articolo Tom Hanks contro i bulli di Corona : “Vuoi scrivermi ancora ? fallo!” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Tom Hanks scrive a un bambino bullizzato per il nome Corona

"Mi bullizzano perché mi chiamo Corona". La risposta di Tom Hanks al bimbo è da applausi

Tom Hanks risponde a Corona - un bambino vittima dei bulli : "Hai un amico in me" (Di venerdì 24 aprile 2020) Tomirrompedel piccolo! A difendere il bambino adesso non ci saranno solo i genitori, ma anche lui. Gli ultimi mesi per Tome la moglie Rita Wilson sono stati davvero molto intensi, soprattutto dopo aver contratto ilvirus, per il quale erano stati ricoverati nel Queensland. L’attore sarebbe … L'articolo Tomdi: “Vuoi? fallo!” proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Tom Hanks scrive a un bambino bullizzato di nome Corona: «Io sono tuo amico!» - SAntoniucci : RT @Corriere: Tom Hanks scrive a un bambino bullizzato di nome Corona: «Io sono tuo amico!» - Libreriamo : Una bellissima lettera e una macchina da scrivere di marca Corona. Così Tom Hanks ha consolato un bambino australia… - BlitzQuotidiano : Tom Hanks, bimbo di nome Corona gli scrive una lettera: “A scuola mi chiamano Coronavirus” - Facca3f : RT @jan_novantuno: 'You've got a friend in me!' Corona è un bambino, ha 8 anni e viene da Helensvale, Queensland (Australia). Da quando è s… -