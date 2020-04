Richard Gere diventa papà per la terza volta a 71 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020)tre volte papà. Secondo il magazine spagnolo Hola! non ci sono dubbi. Il protagonista di American Gigolò e Pretty woman, a quasi 71, sta cullando il suo terzo figlio, che è poi il secondo concepito con l’attuale moglie, la 38enne Alejandra Silva. Secondo quanto riferito da Hola! i due stanno trascorrendo la quarantena per il Coronavirus nel ranch di Pund Ridge nello stato di New York. È lì che ora sarebbe accudito e amato il neonato, secondo figlio dei due, dopo Alexander partorito da mamma Alejandra nel febbraio del 2019.ha un altro figlio di 19, Homer, avuto con l’allora moglie Carey Lowell. Anche la Silva ha un altro figlio di 7, Albert, avuto con il ricco industriale minerario Govind Friedland. La storia d’amore trae Silva è iniziata nel 2014 in un hotel italiano gestito dalla donna. ...