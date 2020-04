Raggi | ventilatore | Dpi e mascherine donati da Pechino

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – La citta’ diha donato a Roma Capitale una fornitura di materiale sanitario e di protezione, come segno di amicizia e di sostegno tra le capitali cinese e italiana. Lo scrive in una nota il comune di Roma. La donazione si compone di unper terapia intensiva, 10 milachirurgiche, milleN95, 2 mila tute protettive, 5 mila camici isolanti, 5 mila copriscarpe, 5 mila cuffie mediche. “Ringrazio la citta’ die il sindaco Chen Jining per il supporto dimostrato dalla capitale cinese nei confronti della nostra citta’, durante l’emergenza coronavirus. Al piu’ presto metteremo questo materiale a disposizione del personale sanitario, di medici e infermieri impegnati in prima linea per affrontare la pandemia”, dichiara la sindaca di Roma Virginia