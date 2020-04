Pan del pescatore | i biscotti della tradizione si impastano in un lampo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il pan delè un antico dolce tipico che veniva preparato per i marinai che navigavano per lunghi giorni in mare prima di tornare a casa. OriginarioToscana, si è poi diffuso in tutte le località costiere italiane. A base di zucchero, farina, uova e burro, doveva conservarsi nel tempo per essere consumato durante i lunghi periodi di pesca. Siete amantifrutta secca? Allora non esitate e allacciate il grembiule! Gustoso e nutriente, questo biscotto gigante è morbidissimo grazie all’uva sultanina, croccante quando si mescola alle mandorle e pinoli: un sapore davvero unico, tramandato nei secoli. La ricetta per realizzarlo è velocissima, non ci sono tempi di attesa. Tutti gli ingredienti vengono impastati insieme nel mixer, neanche il tempo di pensare, e li vedrete lievitare nel forno in meno di mezz’ora. Piaceranno a ...