Maestro di sci trovato morto in casa in Abruzzo: era scomparso un anno fa (Di venerdì 24 aprile 2020) Maestro di sci romano trovato morto in casa Furio Lescarini, 61 anni, Maestro di sci, è stato trovato morto nella sua casa di Roccacerro di Tagliacozzo, in Abruzzo. Era scomparso da circa un anno. A denunciare la sua scomparsa è stato un amico romano del Maestro di sci che non riusciva a mettersi in contatto con lui. “Non so dove sia e da tempo non lo vedo, è strano. Non è da Furio, andate a vedere nella sua casa di Roccacerro”. Così l’uomo ha lanciato l’allarme alla polizia. Furio Lescarini era solo e aveva perso entrambi i genitori da tempo. In Abruzzo era conosciuto sulle piste del Terminillo, ma era noto soprattutto al Nord (Folgarida, Madonna di Campiglio) dove il Maestro di sci insegnava per tutta la stagione invernale. Gli amici lo avevano soprannominato “La freccia della Salaria”. Il corpo in avanzato stato ... Leggi su tpi Dramma della solitudine - maestro di sci romano trovato morto in casa : era sparito da un anno

