Lockdown, -35% di emissioni di CO2 (Di venerdì 24 aprile 2020) In Italia è stimata una riduzione del 35% delle emissioni di CO2 a marzo e aprile, i mesi in cui sono state prese le misure restrittive a causa del coronavirus. Si tratta di oltre venti milioni di tonnellate di CO2 in meno rispetto al 2019. È quanto si apprende dallo studio “Gli effetti del Lockdown sulle emissioni di CO2 in Italia, una prima analisi congiunturale”, realizzato da Italy for climate, un’iniziativa, nata nel 2019, della Fondazione per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con alcune imprese italiane sensibili al cambiamento climatico. Lo studio rivela che questa riduzione delle emissioni è in linea a quello che dovrebbe essere il taglio da raggiungere entro il 2030 per rispettare gli accordi di Parigi, un patto sul clima, stipulato nel 2015 da 195 Paesi, che prevede un piano d’azione globale per combattere il riscaldamento ... Leggi su italiasera Coronavirus - Londra corre ai ripari con il lockdown - sms a tappeto : «State a casa». In Spagna l’epidemia più rapida che in Italia : oltre 35 mila casi in pochi giorni. Nell’Hubei cadono le restrizioni sui movimenti

