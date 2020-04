Ida Platano chiede scusa dopo la puntata di UeD | cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 aprile 2020) Non solo tra Idae Riccardo Guarnieri la storia d’amore procede a gonfie vele, ma questa settimana la coppia è tornata protagonista a Uomini e Donne. Com’è noto, il programma di Maria De Filippi è tornato in ondasettimane di stop ma in una versione totalmente nuova per le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Soltanto due le protagoniste, Giovanna Abate e Gemma Galgani. Proprio per fare un saluto alla dama simbolo del trono over e sua grande amica, Ida è tornata a UeD insieme a Riccardo e con l’occasione ha raccontato che la loro convivenza sta procedendo nel migliore dei modi. Per il tanto atteso matrimonio, però, i due ex volti della trasmissione di Canale 5 dovranno aspettare ancora un po’ anche se non certo per scelta loro. Lo ha spiegato lo stesso Guarnieri in una recente diretta Instagram con ...