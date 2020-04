Gesesa | nel primo pomeriggio interruzione a San Giorgio la Molara

Leggi su anteprima24

Comunichiamo che da poche ore è stata riscontrata una grande perdita nel comune di Sanla, sulla linea del Serbatoio Capobianco. I nostri tecnici sono già al lavoro per la riparazione del guasto ma, si potrà verificare discontinuità nell'erogazione del servizio idrico dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di quest'oggi. Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, non derivanti alla nostra attività di gestione, e invitiamo gli utenti a seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sul nostro sito web.it. Ricordiamo, inoltre, che per Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17.