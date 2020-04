Fondazione Milan e Comune di Milano in aiuto delle famiglie

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 24 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo ormai da qualche settimana non ha avuto conseguenze solo sul piano sanitario, ma anche a livello economico. Molti, infatti, sono stati costretti ad accantonare almeno momentaneamente il proprio lavoro in rispettomisure restrittive decise dal governo e ancora non hanno certezze su quando e se potranno riprendere. Il mondo … L'articolodio inè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.