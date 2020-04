Ferran Torres-Juve: la mossa per battere il Borussia Dortmund ma c'è un ostacolo (Di venerdì 24 aprile 2020) Ferran Torres è uno degli obiettivi della ​Juventus per la prossima stagione. L'esterno offensivo classe 2000 di proprietà del Valencia ha un contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe lasciare la società spagnola nella prossima sessione del calciomercato. Il giocatore ha molti estimatori in Europa. La Juventus è sulle sue tracce ma attenzione anche al Borussia Dortmund e al Bayern Monaco. La Juve lo ha sondato per l'estate, primi contatti avviati per capire la situazione. Il Borussia Dortmund... Leggi su 90min Ferran Torres Juventus : il ds del Valencia parla del futuro

