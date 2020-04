Emergenza Covid-19, effettuati 1.606 test rapidi per gli operatori sanitari (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nell’ambito del Piano di Screening promosso dall’ASL di Avellino per il contrasto al contagio da Covid 19, l’Azienda sanitaria Locale rende noto che sono stati effettuati alla data del 23 aprile 2020 n. 6.113 test rapidi (primi test) alle categorie considerate a rischio tra cui operatori sanitari dei Distretti, del Dipartimento di Salute Mentale, dell’ADI, degli Istituti penitenziari, del 118; pazienti e personale dei Presidi Ospedalieri, degli Hospice, delle SUAP, delle RSA, delle Strutture Socio-assistenziali (Fasce deboli), Fondazione Don Gnocchi; forze dell’ordine e di Polizia penitenziaria; dipendenti EMA/POEMA; oltre ai contatti di pazienti risultati positivi al tampone da Covid 19 grazie al lavoro delle 4 Unità Mobili a Domicilio in campo su tutto il territorio provinciale. Inoltre, ... Leggi su anteprima24 Quanto e come si è donato per affrontare l'emergenza Covid?

Il dramma di Lexi - morta a 11 anni : cuciva mascherine per l’emergenza Covid-19

FIFA in soccorso alle Federazioni : pronti 150 milioni di dollari per l’emergenza COVID-19 (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nell’ambito del Piano di Screening promosso dall’ASL di Avellino per il contrasto al contagio da19, l’Aziendaa Locale rende noto che sono statialla data del 23 aprile 2020 n. 6.113(primi) alle categorie considerate a rischio tra cuidei Distretti, del Dipartimento di Salute Mentale, dell’ADI, degli Istituti penitenziari, del 118; pazienti e personale dei Presidi Ospedalieri, degli Hospice, delle SUAP, delle RSA, delle Strutture Socio-assistenziali (Fasce deboli), Fondazione Don Gnocchi; forze dell’ordine e di Polizia penitenziaria; dipendenti EMA/POEMA; oltre ai contatti di pazienti risultati positivi al tampone da19 grazie al lavoro delle 4 Unità Mobili a Domicilio in campo su tutto il territorio provinciale. Inoltre, ...

matteosalvinimi : #Salvini: Leggevo di 'gravi problemi' negli ospedali del Lazio. L’Emilia-Romagna ha il primato di decessi per Covid… - luigidimaio : Rebecca è affetta da una malattia rara. L’emergenza covid stava per impedirle un’operazione fondamentale in Germani… - borghi_claudio : Oggi sono stato invitato a parlare al Parliamentary Network di World Bank e FMI ( - FresendaNormand : RT @borghi_claudio: Oggi sono stato invitato a parlare al Parliamentary Network di World Bank e FMI ( - carlucci_cc : RT @luigidimaio: Rebecca è affetta da una malattia rara. L’emergenza covid stava per impedirle un’operazione fondamentale in Germania, ma a… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Color4Action, Street Art in campo per emergenza Covid-19 - ViaggiArt Agenzia ANSA Tennis, in Umbria c'è un circolo che è già pronto per ripartire

Un protocollo particolareggiato, inoltrato alle Istituzioni, per richiedere il consenso alla ripresa seppur parziale dell'attività sportiva. E' quanto realizzato dallo Junior Tennis Perugia, storico c ...

Emergenza COVID-19: Il documento tecnico Inail con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro

anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di ...

Un protocollo particolareggiato, inoltrato alle Istituzioni, per richiedere il consenso alla ripresa seppur parziale dell'attività sportiva. E' quanto realizzato dallo Junior Tennis Perugia, storico c ...anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di ...