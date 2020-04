Ellen Pompeo replica alle accuse dei fan: “Non sapevo fosse uno stupratore” (Di venerdì 24 aprile 2020) L’attrice di Meredith Grey replica alle accuse di sessismo: “L’intervista risale a più di due anni fa” È un vero e proprio tsunami mediatico quello che in questi giorni si è abbattuto sulla protagonista di Grey’s Anatomy. Dopo la diffusione di un video contenente un’intervista risalente ad alcuni anni fa, il profilo Twitter di Ellen Pompeo è stato letteralmente preso d’assalto. Rea di aver pronunciato alcune frasi ritenute sessiste, l’attrice ha dovuto fare i conti con un’orda di fan indignati per le sue dichiarazioni. Interrogata sul fenomeno degli abusi in ambito lavorativo, l’interprete di Meredith Grey ha sottolineato l’estrema importanza – per le donne – di mettere in atto un comportamento responsabile e di non scendere a compromessi pur di affermarsi nel mondo dello showbiz. ... Leggi su lanostratv Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo chiarisce su Weinstein : “Video di due anni fa - non sapevo”

Ellen Pompeo chiarisce su Weinstein : “Video di due anni fa - all’epoca non sapevo”

Grey's Anatomy, Ellen Pompeo chiarisce su Weinstein: "Video di due anni fa, non sapevo"