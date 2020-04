E’ bufera su ex allievo di Amici: offende e umilia fans minorenni sui social. Ora chiede scusa (Di venerdì 24 aprile 2020) Facciamo una premessa, in questo articolo non troverete nessun riferimento video a quanto accaduto ieri. Per due motivi: perchè ci sono diverse persone minorenni coinvolte e poi perchè più si condivideranno queste immagini, più le ragazzine vittime di quanto accaduto potranno rivedersi e magari stare male. Adesso i fatti: un ex allievo di Amici, che stenterete a riconoscere per come si presenta oggi sui social, molto più sfacciato dal cantante impaurito che avevamo conosciuto nel talent di Canale 5, durante una diretta su Instagram ha offeso e umiliato delle sue fans. Oggi sul profilo questo ex allievo di Amici, Daniel, conta oltre 340 mila followers ma pare che nelle ultime ore abbia perso diversi fans. Citiamo il numero delle persone che lo seguono per farvi capire quindi che si rivolge a un pubblico vasto, non a pochi Amici ... Leggi su ultimenotizieflash ‘Amici 18’ - l’ex allievo Daniel Piccirillo in arte Daniel Cosmic finisce nella bufera per delle frasi choc rivolte a una fan (Video) (Di venerdì 24 aprile 2020) Facciamo una premessa, in questo articolo non troverete nessun riferimento video a quanto accaduto ieri. Per due motivi: perchè ci sono diverse personecoinvolte e poi perchè più si condivideranno queste immagini, più le ragazzine vittime di quanto accaduto potranno rivedersi e magari stare male. Adesso i fatti: un exdi, che stenterete a riconoscere per come si presenta oggi sui, molto più sfacciato dal cantante impaurito che avevamo conosciuto nel talent di Canale 5, durante una diretta su Instagram ha offeso eto delle sue. Oggi sul profilo questo exdi, Daniel, conta oltre 340 mila followers ma pare che nelle ultime ore abbia perso diversi. Citiamo il numero delle persone che lo seguono per farvi capire quindi che si rivolge a un pubblico vasto, non a pochi...

