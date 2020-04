Dl Cura Italia diventa legge, la Camera vota la fiducia (Di venerdì 24 aprile 2020) Voto Camera sul dl Cura Italia. Via libera al provvedimento con 229 sì, 123 contrari e 2 astenuti. ROMA – Il voto alla Camera sul dl Cura Italia ha avuto esito positivo. Nel pomeriggio di venerdì 24 aprile 2020 anche i parlamentari hanno approvato il provvedimento con 229 sì, 123 no e 2 astenuti. Il decreto diventa legge visto che ha già superato l’esame Senato. Per quanto riguarda l’ordine del giorno la maggioranza ha votato contro la mozione presentata da Fratelli d’Italia per dire no al Mes. Un ordine del giorno che ha visto Forza Italia votare contro anche se poi il partito di Silvio Berlusconi ha chiesto di ratificare il proprio voto e ribadire la neutralità. Dl Cura Italia, il primo voto Il provvedimento ha superato il primo voto con 298 sì, 142 contrari e 2 astenuti. Montecitorio, quindi, ha dato il ... Leggi su newsmondo “Cura Italia” è legge - da sanità a bonus autonomi : Governo risponde alla crisi

