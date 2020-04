D’Amato: nel Lazio coefficiente replicazione virus è 0.5 (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “Assistiamo in questa settimana ad un andamento costante sotto i 100 casi a livello regionale e soprattutto con un coefficiente di replicazione del virus di 0,5”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, parlando nella commissione competente della Pisana. Questa situazione comportera’ gia’ dalla prossima settimana la chiusura progressiva dei reparti Covid negli ospedali: “Da lunedi’ alcune strutture bloccheranno le accettazioni per i pazienti Covid, smaltiranno cio’ che hanno all’interno e riacquisteranno il setting originario- ha spiegato D’Amato- A Roma questo riguardera’ l’ospedale Pertini, il San Camillo, il San Giovanni e il Grassi di Ostia. Poi via via nella prima decade di maggio sara’ rivolto ad altre strutture ospedaliere nelle province, ... Leggi su romadailynews Coronavirus - D’Amato : 300mila test sierologici nel Lazio : la più grande indagine epidemiologica del Paese

