Cos’è il Recovery Fund? Il premier Conte: «È uno strumento urgente e necessario» (Di venerdì 24 aprile 2020) Finalmente si è trovata una soluzione per quanto riguarda i fondi da destinare ai vari Paesi europei per far fronte all’emergenza da coronavirus, che in questi ultimi mesi ha portato ad un forte rallentamene economico. Arrivano i Recovery Fund, notizia comunicata agli italiani direttamente ieri sera, 23 aprile 2020, dal premier Giuseppe Conte. I fondi raccolti saranno destinati dall’Unione Europea ai Paesi più in difficoltà, tra cui anche l’Italia. Questi soldi teoricamente dovrebbero essere in parte presti a lunga scadenza, con tassi ridotti, e in parte a fondo perduto, cioè che non andrebbero restituiti. Dunque ora non resta che attendere il 6 maggio 2020, data nella quale la Commissione Europea metterà sul tavolo una proposta che porterà ad un accordo definitivo. Leggi anche –> Italia fase 2 calendario, ... Leggi su urbanpost Recovery Fund : cos’è e perché oggi c’è il nome ma non l’accordo

