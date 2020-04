Coronavirus, Coldiretti: salgono a oltre un milione i nuovi poveri (Di venerdì 24 aprile 2020) salgono di oltre un milione i nuovi poveri che hanno bisogno di aiuto persino per mangiare per effetto delle limitazioni imposte per contenere il contagio da Coronavirus e la conseguente perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale. E’ quanto emerge da una stima della Coldiretti sui due mesi dall’inizio del primo lockdown in alcune aree per estendersi poi in tutta Italia, sulla base delle persone che hanno beneficiato di aiuti alimentari con i fondi Fead distribuiti da associazioni come la Caritas ed il Banco Alimentare che registrano un aumento anche del 40% delle richieste di aiuto con picchi anche superiori in alcune zone del Paese. “Fra i nuovi poveri – sottolinea la Coldiretti – ci sono coloro che hanno perso il lavoro e non possono utilizzare lo smart working, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Coldiretti : “- 50% delle vendite del vino in Europa - è crisi”

