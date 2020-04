Concorso “Onore al Merito”, ecco il bando per 391 borse di studio (VIDEO) (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – E’ stata indetta la 2ª edizione del Concorso “Onore al Merito” per l’anno 2020, bando che prevede la premiazione di ragazzi e ragazze meritevoli con 391 borse di studio per la preparazione ai concorsi in divisa. L’iniziativa “Onore al Merito” è promossa da AssOrienta – Associazione Orientatori Italiani, impegnata da anni nel settore dell’orientamento allo studio e al lavoro presso le scuole secondarie di secondo grado, ed organizzata in collaborazione con Nissolino Corsi di Benevento, scuola leader in Italia per la preparazione ai concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia. ‘Onore al Merito’ trae le mosse dall’Osservatorio sulle professioni in divisa, uno studio portato avanti dal 2018 con Skuola.net, in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – E’ stata indetta la 2ª edizione del“Onore al Merito” per l’anno 2020,che prevede la premiazione di ragazzi e ragazze meritevoli con 391diper la preparazione ai concorsi in divisa. L’iniziativa “Onore al Merito” è promossa da AssOrienta – Associazione Orientatori Italiani, impegnata da anni nel settore dell’orientamento alloe al lavoro presso le scuole secondarie di secondo grado, ed organizzata in collaborazione con Nissolino Corsi di Benevento, scuola leader in Italia per la preparazione ai concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia. ‘Onore al Merito’ trae le mosse dall’Osservatorio sulle professioni in divisa, unoportato avanti dal 2018 con Skuola.net, in ...

