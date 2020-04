Con il ‘lockdown’ molte specie protette hanno nidificato nelle spiagge di Anzio e Ardea, l’appello: «Ora proteggiamole» (Di venerdì 24 aprile 2020) A seguito del “lockdown” per l’emergenza covid19, diverse specie protette, prima tra tutte il fratino (Charadrius alexandrinus), hanno iniziato a nidificare non solo nelle aree a tutela, ma anche in quelle di spiagge libere e nelle aree in concessione per l’uso turistico/balneare. Le associazioni “Save the Sea Roma” e “Creature del mare” onlus, insieme al responsabile del progetto “Habemus dune” Arch. Cristiano Casafina, si sono occupate nella scorsa primavera, del monitoraggio a protezione dei nidi di fratino e corriere piccolo (Charadrius dubius), nell’area compresa tra la foce del fosso dell’Incastro e quella del fosso della Moletta, nel Comune di Ardea (Rm). Pochi giorni fa, nella suddetta area è stato messo in sicurezza un nuovo nido di fratino. ... Leggi su ilcorrieredellacitta Conferenza Conte oggi - il premier parla in diretta al Senato : «Progressivo e ordinato allentamento del ‘lockdown’» (Di venerdì 24 aprile 2020) A seguito del “lockdown” per l’emergenza covid19, diverse, prima tra tutte il fratino (Charadrius alexandrinus),iniziato a nidificare non soloaree a tutela, ma anche in quelle dilibere earee in concessione per l’uso turistico/balneare. Le associazioni “Save the Sea Roma” e “Creature del mare” onlus, insieme al responsabile del progetto “Habemus dune” Arch. Cristiano Casafina, si sono occupate nella scorsa primavera, del monitoraggio a protezione dei nidi di fratino e corriere piccolo (Charadrius dubius), nell’area compresa tra la foce del fosso dell’Incastro e quella del fosso della Moletta, nel Comune di(Rm). Pochi giorni fa, nella suddetta area è stato messo in sicurezza un nuovo nido di fratino. ...

