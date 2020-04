Bergamo: resto con banconote false, denunciati due dipendenti Trenord (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) – Gli agenti del Compartimento Polfer per la Lombardia, in collaborazione con i colleghi di Lecco e Treviglio, hanno denunciato due fratelli, da poco assunti con mansioni di operatori alle biglietterie Trenord, perché sospettati di aver dato il resto con banconote false. Le indagini sono state avviate su input della security dello stesso gruppo di trasporto che aveva segnalato, in due distinte occasioni, due cittadine di origine straniera le quali si erano presentate alle biglietterie delle stazioni di Lecco e Treviglio per l’acquisto di alcuni biglietti. Dopo aver pagato con una banconota da 50 euro hanno ricevuto, come resto, delle 20 euro “che, in seguito, si sono rivelati falsi”. Appresi i fatti, i vertici di Trenord hanno presentato denuncia alla polizia ferroviaria che ha avviato un’attività ... Leggi su calcioweb.eu Carrera : «Mi auguro si torni presto a giocare. Bergamo si rialzerà»

Toloi : «Atalanta-Valencia causa dei contagi di Bergamo? È presto per dirlo - pesante affermarlo»

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo resto Bergamo: resto con banconote false, denunciati due dipendenti Trenord Affaritaliani.it Barrow: "Mihajlovic, puoi contare su di me"

Segue le tabelle che il preparatore gli invia ogni giorno. E’ carico, ha voglia di tornare. Il resto del tempo lo passa alla Play e sul telefonino: videochat con i suoi compagni di squadra. Con ...

Svizzera – Messo appunto l’apparecchio che “fiuta” il Coronavirus

Dall’ingegno svizzero un apparecchio che pare in grado di “fiutare” il coronavirus è in fase di arrivo. Un sensore, acora in fase di rodaggio sviluppato al Politecnico Federale di Zurigo, pare sia in ...

