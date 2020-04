Antonfrancesco Vivarelli Colonna | il sindaco di Grosseto che vieta il 5G

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) Ildi, eletto con il centrodestra, ha firmato un’ordinanza (in vigore da oggi) chela sperimentazione e l’installazione di impianti con tecnologia 5G nel territorio comunale. Questo “per prevenire qualsiasi possibile rischio per l’ambiente e la salute dei cittadini. Si tratta della tecnologia di quinta generazione, che garantisce multi-connessione e velocità, ma su cui al momento non esistono studi sull’impatto sull’ambiente e sulla cittadinanza”, secondo il primo cittadino (non è vero, in realtà).: ildiil 5G “Abbiamo quindi fatto riferimento al principio di precauzione, articolo 191 del trattato sul Funzionamento Unione Europea, sull’approccio della gestione del rischio – dice il...