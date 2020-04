Albertini: «Protocollo FIGC non semplice da attuare» (Di venerdì 24 aprile 2020) Demetrio Albertini ha fatto chiarezza sul Protocollo della FIGC per la ripresa di allenamenti e campionato di Serie A Demetrio Albertini ha fatto il punto sulla situazione in Serie A: «Il Protocollo sanitario è molto articolato e quando ci sono tanti punti capisci che non è così semplice da poter attuare. A livello europeo noi siamo stati il primo Paese ad essere colpito da questa situazione di gestione. Mi auguro che possa essere il primo ad uscirne. Le coppe possono essere cartine di tornasole per la gestione della pandemia in Europa. Mi prenderei la responsabilità di far giocare la mia squadra? Sarei molto titubante, vedo un Protocollo articolato con delle difficoltà nel poter gestire un allenamento». «Però sappiamo anche che dobbiamo riuscire nella massima sicurezza a poter ricominciare l’attività che è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 aprile 2020) Demetrioha fatto chiarezza suldellaper la ripresa di allenamenti e campionato di Serie A Demetrioha fatto il punto sulla situazione in Serie A: «Ilsanitario è molto articolato e quando ci sono tanti punti capisci che non è cosìda poter. A livello europeo noi siamo stati il primo Paese ad essere colpito da questa situazione di gestione. Mi auguro che possa essere il primo ad uscirne. Le coppe possono essere cartine di tornasole per la gestione della pandemia in Europa. Mi prenderei la responsabilità di far giocare la mia squadra? Sarei molto titubante, vedo unarticolato con delle difficoltà nel poter gestire un allenamento». «Però sappiamo anche che dobbiamo riuscire nella massima sicurezza a poter ricominciare l’attività che è ...

Test falsi positivi smentiti dai tamponi

Questi avevano indicato come positivi sia alcuni dipendenti che qualche ospite dell’Albertini. I tamponi, passo successivo del protocollo, sono stati previsti per avere una valutazione clinica sugli ...

