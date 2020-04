Vertice Ue: pacchetto da 500 miliardi operativo a giugno. Mandato alla Commissione su Recovery Fund con prestiti e sovvenzioni (Di giovedì 23 aprile 2020) Via libera al pacchetto da 500 miliardi, che sarà operativo da giugno. Ok anche al nuovo Fondo per la ricostruzione, le cui risorse partiranno dal budget Ue ma saranno potenziate con nuove emissioni. Von der Leyen: sarà un mix di prestiti e sovvenzioni Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 aprile 2020) Via libera al pacchetto da 500, che saràda. Ok anche al nuovo Fondo per la ricostruzione, le cui risorse partiranno dal budget Ue ma saranno potenziate con nuove emissioni. Von der Leyen: sarà un mix di prestiti e sovvenzioni

Italia_Notizie : Vertice Ue:?pacchetto da 500 miliardi operativo a giugno. Mandato alla Commissione su Recovery Fund - SalvatoreMirag7 : Il vertice EU approva il pacchetto di aiuti per 540mrd che comprende 3 punti: una 'rete di sicurezza' per i lavorat… - fisco24_info : Vertice Ue:?pacchetto da 500 miliardi operativo a giugno. Mandato alla Commissione su Recovery Fund: Si è conclusa… - michemar48 : Credo sia una buona notizia e un buon segnale. Forza #Europa, FORZA!!!!!!!!!!!!!!!! la gente non può aspettare, dia… - DirectCons : Borse positive dopo la mossa Bce. Il petrolio continua la risalita -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice pacchetto Il Concorso Internazionale Packaging premia l'etichetta dell'anno 2014 Bigagnoli con il Bardolino Classico 2013, di Redazione di TigullioVino.it TigullioVino.it