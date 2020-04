«Tornare a vincere» | la rinascita di Ben Affleck passa dal digitale

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 23 aprile 2020) È una storia di rinascita e di riscatto quella di Jack Cunningham, ex promessa del basket che, dopo essersi lasciato sfuggire la borsa di studio quando era al liceo ed essere affogato nell’alcol e nei debiti, pensa di rimettere in piedi la sua vita quando gli viene chiesto di allenare la squadra della sua vecchia scuola. I tempi sono cambiati, così come le promesse e le speranze di un futuro migliore, ma Jack è anche lì, con un matrimonio finito alle spalle e una gran voglia di ricominciare e riassaporare la passione che lo ha segretamente tenuto in vita per tutto quel tempo. È questa la trama di Tornare a vincere, il nuovo film di Gavin O’Connor con protagonista Ben Affleck che sarebbe dovuto uscire in sala in questi giorni ma che, vista l’emergenza coronavirus, viene reso disponibile per l’acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TimVision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID a partire dal 23 aprile. https://www.youtube.com/watch?v=c7pT-tp077A