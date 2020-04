Salini Impregilo | completati scavi ferrovia leggera in Australia

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Nuova milestone per il Gruppo(Webuild) per il progetto Forrestfield-Airport Link a Perth, in, con il breakthrough della TBM (Tunnel-Boring Machine) che segna la fine deglidella, in joint venture con NRW, ha realizzato il breakthrough con la TBM Sandy giungendo alla tappa finale Bayswater Junction e adottando misure di sicurezza per prevenire la diffusione del Coronavirus (COVID-19) per le oltre 700 persone al lavoro. Il completamento dei lavori di tunneling rappresenta un traguardo per le infrastrutture dello Western(WA) secondo il premier dell’Occidentale Mark McGowan. “Mentre l’area del WA è alle prese con il COVID-19, la TBM Sandy e tutto il team hanno continuato a lavorare su questo importante progetto per Perth. Un ringraziamento al team di ...