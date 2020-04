Roma, Spinazzola: «Non vediamo l’ora di tornare ad allenarci» (Di giovedì 23 aprile 2020) Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sull’emergenza coronavirus Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sull’emergenza coronavirus «Non vediamo l’ora di tornare ad allenarci, di rivederci, di parlare da persona a persona. vediamo cosa decide il Governo, poi la Roma prenderà tutte le precauzioni e metterà in sicurezza Trigoria». RIPRESA – «Penso che sia un’opportunità che il calcio più dare e che può servire anche per altre aziende: bisogna mettere in sicurezza l’ambiente lavorativo con protocolli sanitari adeguati, così che tutti i dipendenti possano stare tranquilli e lavorare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Roma - Spinazzola : «Mi possono chiamare scarso ma zoppo no - non ci sto»

Roma - parla Spinazzola : «Sento la mancanza di compagni e tifosi»

Roma - 27 anni per Spinazzola. Gli auguri speciali della società – VIDEO (Di giovedì 23 aprile 2020) Leonardo, esterno della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sull’emergenza coronavirus Leonardo, esterno della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sull’emergenza coronavirus «Nonl’ora diad, di rivederci, di parlare da persona a persona.cosa decide il Governo, poi laprenderà tutte le precauzioni e metterà in sicurezza Trigoria». RIPRESA – «Penso che sia un’opportunità che il calcio più dare e che può servire anche per altre aziende: bisogna mettere in sicurezza l’ambiente lavorativo con protocolli sanitari adeguati, così che tutti i dipendenti possano stare tranquilli e lavorare». Leggi su Calcionews24.com

corgiallorosso : #Spinazzola: “La rinuncia agli stipendi? Scelta giusta per aiutare il club. La Roma è allegria” - teladoiotokyo : Spinazzola: Ora che ne faccio parte so cosa è la Roma. La ripresa? Bisogna mettere in sicurezza ogni cosa: Leonardo… - ilRomanistaweb : ??'La #Roma prenderà tutte le precauzioni e metterà in sicurezza #Trigoria. I tifosi allo stadio ti fanno sentire tu… - sportli26181512 : Spinazzola a Sky: 'Voglio giocare la Champions con la Roma e fare un grande Europeo': Intervistato in esclusiva da… - LAROMA24 : SPINAZZOLA: 'Non vediamo l'ora di tornare ad allenarci. La Roma è allegria' #AsRoma -