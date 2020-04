Protezione Civile | i numeri | voci in negativo importante per terapie intensive e ricoveri

elenabonetti : Nei giorni scorsi ho chiesto al Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, l'istituzione di un numero verde ded… - zaiapresidente : ??? ALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE 6000 MASCHERINE SEQUESTRATE DA FINANZA E AGENZIA DELLE DOGANE!!! ??? #COVID19… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in Italia superate le 25 mila #vittime, 437 più di ieri Martedì l'aumento era stato di 534. Il dato… - _yukio___ : @MauroFalini @_BobRoger15_ ma come dicono che siete a zero contagi da pasqua . allora raccontano cazzate quelli della protezione civile - Righe_tto : RT @ClitoRider: Protezione Civile: il numero degli esperti ha superato quello dei contagiati. -

