Neymar: «Voglio giocare. Mi manca il PSG»

Neymar vuole ricominciare a giocare a calcio: le dichiarazioni della stella brasiliana del Paris Saint-Germain

La stella del Paris Saint-Germain Neymar ha svelato la voglia di tornare sul campo: «Non sapere quando si potrà tornare mi trasmette ansia. Voglio giocare, competere. Mi manca l'ambiente del club, i miei compagni di squadra al PSG». 

«Mi manca molto il calcio. Sono sicuro che anche i tifosi stiano sperando che si possa tornare in campo il prima possibile. Spero si prenda presto una decisione», ha detto il brasiliano, che attualmente sta trascorrendo i giorni di quarantena in patria.

La stella del Paris Saint-Germain Neymar ha svelato la voglia di tornare sul campo: «Non sapere quando si potrà tornare mi trasmette ansia. Voglio giocare, competere. Mi manca l’ambiente del club, i ...

Neymar: “Non sapere quando si potrà riprendere mi mette ansia”

RIO DE JANEIRO – Neymar torna a parlare senza affrontare i caldi temi di mercato che lo vogliono nuovamente al Barcellona. Il fuoriclasse brasiliano ha affidato al suo ufficio stampa un messaggio, ...

RIO DE JANEIRO – Neymar torna a parlare senza affrontare i caldi temi di mercato che lo vogliono nuovamente al Barcellona. Il fuoriclasse brasiliano ha affidato al suo ufficio stampa un messaggio,