Napoli, Rrahmani: in cosa svetta l’attuale difensore del Verona (Di giovedì 23 aprile 2020) Rrahmani sta facendo benissimo a Verona, ed è uno dei primi rinforzi del Napoli. Il kosovaro svetta nel numero di dribbling I terzi di difesa di Juric hanno molti tratti in comune con quelli di Gasperini. Oltre alle profonde marcature a uomo, spesso si sganciano in avanti per dare più soluzioni offensive alla squadra (per esempio Toloi). Tant’è che non è raro vederli occupare l’area durante i cross. Rrahmani, il terzo centrale di destra del Verona, ha caratteristiche di questo tipo. Un dato su tutti: si tratta del quinto difensore che in Serie A ha vinto più dribbling, ben 11. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Napoli - Amir Rrahmani e Andrea Petagna in standby

Rrahmani : ”Da Luglio sarò del Napoli - ma non so cosa succedrà”

Saccone: "Il Napoli ha comprato un ottimo giocatore, in Kosovo se ne sta parlando"

Adesso lavoro qui, mi ci trovo molto bene". Saccone ha poi aggiunto: "Cosa penso di Amir Rrahmani? In Kosovo sono orgogliosi del fatto che sia stato acquistato dal Napoli, non sono tanti i kosovari ...

